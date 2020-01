Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 gennaio 2020/ Toro, Gemelli, Leone, Vergine, Cancro e…

Oroscopo di oggi 27 gennaio di Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista con la solita rubrica Latte e Stelle su LatteMiele. Partiamo nello studio da Ariete, Toro e Gemelli. L’Ariete è in attesa di novità ma non è detto che ci siano grandi opportunità. Non è detto che tutti i nati sotto questo segno siano arrabbiati o su di giri, molti sono in pausa, quindi un progetto è facile da gestire in primavera. Se ci sono stati problemi recenti si possono superare. La settimana inviterà a discutere spesso. Pazienza. Il Toro ha una bella settimana, avere Giove, Saturno e Urano favorevoli per il segno significa avere un cambiamento di vita. Ci sono Toro che vogliono cambiare casa oppure vita o cambiare una situazione lavorativa. Settimana di impegni e anche buoni incontri. I Gemelli hanno voglia di risolvere contenziosi aperti nel passato. Che fatica in ogni caso. Si potrebbero incontrare nemici o oppositori. Ci si deve sedere a tavolino a fare un inventario di tutto quello che è rimasto nella vita. In amore attenzione.

Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Leone e Vergine

Ora è il momento di studiare da vicino Cancro, Leone e Vergine sempre per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Cancro la scorsa settimana era al primo posto, adesso si torna a miti consigli e i primi mesi dell’anno sono facili. L’importante è vivere i sentimenti in modo favorevole. Il Leone è in stallo anche per le finanze o si vorrebbe migliorare la posizione di lavoro ma ora non è possibile. Nel corso della settimana non si devono accettare provocazioni dagli altri. La Vergine il 3 febbraio ha successi personali, ci sono sprazzi di Venere tesa che indicano lontananza in amore. Se si lavora troppo ci sono fastidi. Si potrebbero avere conferme ma non quelle che si vogliono. Lontananza in amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA