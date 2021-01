Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 gennaio 2021/ Chi al top tra Ariete, Leone e Sagittario…

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Cosa ha letto nel cielo l’astrologo più celebre d’Italia?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Gli amici dell’Ariete dovranno sistemare alcuni problemi che hanno riguardato gli ultimi due anni. Questo potrebbe causarvi un po’ di stanchezza, ma l’oroscopo Paolo Fox prevede che queste giornate possano regalarvi un po’ di serenità in più. Le difficoltà vissute nel corso dello scorso anno sembrano essere già più lontane e in amore si può godere finalmente di qualche emozione interessante.

Veniamo al segno del Leone dell’Oroscopo Paolo Fox. L’anno che abbiano di fronte per voi nativi del segno non sarà facile. In particolare le difficoltà da affrontare durante queste settimane invitano a muoversi con grande razionalità, ponderando accuratamente le scelte da compiere e limitando le decisioni dettate dall’istinto. Per riuscire a ricostruire le certezze minate dagli avvenimenti degli ultimi mesi sarà necessaria molta pazienza, ma alla fine si potranno ottenere dei grandi risultati.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Veniamo infine al segno del Sagittario che chiude il terzetto di fuoco. Secondo l’oroscopo Paolo Fox le giornate che preludono l’arrivo di questo fine settimana potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti per tutti quelli che desiderano rimettersi in gioco dopo un periodo decisamente poco vivace. Buone occasioni anche per quanto riguarda i sentimenti.



