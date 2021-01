Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 gennaio 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questa mercoledì 27 gennaio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte&Stelle in onda ogni giorno su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il primo segno d’aria, quello dei Gemelli. Questi mesi invitano a riflettere attentamente sulla propria condizione per riuscire a capire come sfruttare al meglio le occasioni che potrebbero presentarsi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la situazione astrologica delle ultime settimane sembra poter aiutare a superare alcune difficoltà, soprattutto sul piano amoroso, nonostante un lieve calo fisico.

È la volta dei nati sotto il segno della Bilancia. La giornata di oggi potrebbe offrire qualche importante segnale dei cambiamenti che stanno per avvenire: entro la fine di febbraio, infatti, si potrà contare sull’arrivo di una buona notizia per riorganizzare tutte quelle certezze che negli ultimi mesi potrebbero essere state messe in discussione. Mantenere un atteggiamento concreto potrebbe aiutare a sfruttare al meglio le occasioni in arrivo. Buone possibilità anche in amore, dove potrebbero presto nascere nuove e interessanti complicità.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiude la triade d’aria il segno dell’Acquario. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, che vi dà tar i favoriti per questo 2021, il grande fermento di queste giornate potrebbe preludere ad un inizio febbraio molto importante, ma una Luna opposta invita a non stancarsi troppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA