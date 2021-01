Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 gennaio 2021/ Previsioni per Capricorno, Vergine e Toro

Anche i Segni di Terra protagonisti dell’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, a proposito di Toro, Vergine e Capricorno? Non ci resta che scoprire le previsioni dell’astrologo.

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Per i nati del segno del Toro, secondo l’oroscopo Paolo Fox l’instabilità che sembra caratterizzare questi mesi invita ad essere cauti riguardo i progetti a lunga scadenza, cercando di concentrarsi sugli obbiettivi più prossimi e concreti. Dopo qualche difficoltà affrontata nel corso di Dicembre, ora l’amore sembra poter regalare una buona consolazione.

Passiamo agli amici della Vergine. Dopo un inizio settimana carico di pressioni, la giornata di oggi sembra poter regalare qualche energia in più. Sebbene ci siano ancora alcune perplessità che potrebbero richiedere un po’ di attenzione, in questo mercoledì sarà possibile contare su qualche occasione in più. Attenzione a non rimandare nulla ad un giovedì che potrebbe rivelarsi faticoso.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox?

Chiudiamo il gruppo dei segni di Terra con il Capricorno. Nonostante qualche piccola preoccupazione legata ai soldi, secondo l’oroscopo Paolo Fox queste giornate sembrano godere di una buona energia. I buoni risultati ottenuti durante gli ultimi tempi invitano a confidare nelle proprie capacità, senza lasciarsi scoraggiare da una Luna opposta.

