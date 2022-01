Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 gennaio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni di Aria con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 27 gennaio 2022.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: in questo periodo sei elettrico, ma in realtà vuoi vivere nella fantasia, ma devi tenere i nervi saldi. Saggezza, dopo aver attraversato molte acque puoi riconoscere la persona giusta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2022/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Trovare gli spunti giusti non è mai facile per una persona che ondeggia tra periodi di sicurezza o insicurezza. Bisogna imparare a stare bene con se stessi prima di tutto. Se c’è stato un problema d’amore, adesso si deve affrontare in modo saggio. Hai bisogno di un clima equilibrato attorno. Quando hai persone attorno che sono dalla parte del torto ti estranei. Hai bisogno di un pò di follia. Con il segno scorpione qualche piccola disputa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox i Gemelli a volte si sentono privati della libertà o la cosa più brutta è quella di essere privati dalla fantasia, perché un gemelli deve avere la possibilità di immaginare sempre le cose. I segni di aria, se non hanno una via di uscita dalle situazioni, anche da quelle più importanti e che comportano più responsabilità, si sentono male. Il fatto di sentirsi chiusi in una situazione senza sbocchi è veramente complesso da gestire. Prima delle grandi novità di marzo bisogna riaprire i sentimenti.

Perchè Paolo Fox non c'è a "I Fatti Vostri"/ Sui social scoppia la polemica e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA