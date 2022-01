Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, giovedì 27 gennaio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone: se vuoi risolvere un problema fisico, Giove aiuta. I sentimenti sono stati accantonati, in quanto sono state giornate importanti per il lavoro e i progetti. Buone stelle con i rapporti con gemelli, vergine e sagittario. Le complicazioni ci sono, hai grandi cose nella mente, ma attenzione alle rivalità, che possono anche essere uno stimolo per superare situazioni che altri non sono riusciti a superare. Sei disponibile, ma vuoi un pochino emergere e quando succede non fai sconti a nessuno.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. In questi giorni c’è voglia di vivere emozioni in modo sincero. Chi apre una nuova attività deve stare attento perché Giove è contrario e parla di questioni di soldi. L’ importante è non lasciarsi bloccare dalle apparenze. Il resto del cielo ti protegge nel week end e ti porta fortuna in amore.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Ti trovi in una condizione di vantaggio, perché per i prossimi tre giorni abbiamo una luna importante. Ci sono tanti problemi, ma molti si sentono in una rivalutazione nella propria vita in positivo e allora bisogna trasferire le belle sensazioni anche in amore. Marzo sarà un mese di svolta, ma da oggi si può parlare di nuovi sentimenti e si può parlare anche di opportunità.

