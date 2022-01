Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 gennaio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, giovedì 27 gennaio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox ricorda che se sei dello Scorpione hai vissuto un periodo di stallo stanchezza, forse sei ancora frastornato, ma lascia perdere il passato, in questo periodo fai quello che ti piace, che t’interessa. L’atmosfera in famiglia può affrontare un momento cruciale. La tua voglia d’indipendenza può rendere complicati i rapporti con le persone vicine, perché hai bisogno di emergere e di novità.

Per chi è nato sotto il segno del Cancro: guadagni un pò di forza e di energia, ma attenzione alla gelosia, in quanto non ammetti mai di esserlo. Non è la stessa cosa dell’amore, questa rovina i rapporti. Le paure vanno alimentate poco, quando si crede di più in se stessi si riesce a dare di più in amore. La crescita è legata a una sofferenza interiore, una situazione che rappresenta uno stop con l’esterno. Alcuni sono più forti e altri si tengono lontani da ambizioni non raggiungibili. Attenzione ai nodi che vengono sempre al pettine.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Buone intuizioni, sei una persona forte che sta maturando.

Quella vena critica deve essere sfruttata per avere un sorriso per tutto quello che hai passato. I rapporti validi ricevono una nuova forza, per le coppie ci sarà un buon week end in arrivo. Chi ha un grande amore farà delle grandi cose.

