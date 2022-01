Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2022/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si concentrano sui segni di Terra per il consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Ecco cosa riserverà la giornata odierna, giovedì 27 gennaio 2022, per i segni del Toro, della Vergine e del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Toro: hai ancora la luna opposta che indica arrabbiature con l’ambiente circostante. Nel week end grande capacità di azione. In amore manca passione, ma una complice amicizia può nascere in questo periodo, l’amore è importante per tutti. Questo amore può essere anche trasformato in qualcosa di bello in futuro, se la coppia è forte. Quando c’è una persona che è arrabbiata o non è conforme al tuo pensiero, allora ti arrabbi perché pensi di essere nel giusto.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo dedicate a chi è nato sotto il segno della Vergine. La centralità di questo cielo non si discute, ma ci sono delle tensioni che devi affrontare, punta sul coraggio e sulle emozioni, ma ricorda che magari c’è ancora qualcosa da rivedere. Questo aspetto particolare di Giove e Nettuno può portare qualche fastidio fisico, spesso non fai uscire fuori tutto il nervosismo, c’è qualcosa da rivedere o forse magari bisogna riposare un pò.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Capricorno. In questo fine settimana ci può essere un momento in cui ci sono problemi con genitori e un incontro può diventare speciale. Un severo autocontrollo è utile, ma bisogna anche lasciarsi andare.

