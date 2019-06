Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 27 giugno 2019: Toro, Acquario, Pesci, Bilancia, Ariete

Oroscopo giovedì 27 giugno 2019

Torna anche oggi, 27 giugno 2019, l‘oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo ora a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete è pronto a vivere delle grandi soddisfazioni anche se alcuni momenti vanno considerati di attesa. Il Toro è forte, ma comunque si ritrova a dover vivere le cose con una certa rigidità. Per i Gemelli ci sono delle stelle molto importanti, che possono creare serenità o alterare l’umore, facendo scivolare il segno verso qualche sbaglio di valutazione. Il Cancro deve lavorare per ottenere quanto merita, ma attenzione a mettersi a giocare con i sentimenti perché i rischi possono improvvisamente moltiplicarsi. Riceve aiuto da qualcuno per andare a puntare quelli che sono i suoi obiettivi principali di questo periodo e forse proprio dell’anno in generale. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista e partiamo con l’analisi dai segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete quest’anno si trova a vivere momenti di grande soddisfazione alternati ad altri di attesa. Questo è un anno un po’ a singhiozzo però a volte ci si sente pronti a sfidare qualsiasi persona e situazione, in altri invece ci si sente agitati. Il Toro è forte ma torna nel segno una Luna particolare che impone una certa rigidità e rigore. Quando è necessario imporsi delle regole non ci si tira di certo indietro. I Gemelli hanno stelle importanti ma bisogna ammettere che non tutto è andato come previsto. Il Cancro nella seconda parte della settimana riceve aiuto per puntare verso l’obiettivo giusto. Dall’anno scorso ci sono perplessità e Saturno opposto può creare qualche disagio o disturbo.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario vive un clima così importante ma deve stare attento perché potrebbe anche nascere il terzo in comodo. Il Capricorno, come detto già tra aprile e maggio, vivrà un momento di crisi in amore. In questo momento è necessario fare una revisione di tutta la vita e se non ci sono le stelle arcigne che si avevano qualche mese fa, adesso c’è qualche ripensamento che andrebbe allontanato. Al segno non dispiace faticare per avere ciò che si vuole ma è sembrato di faticare molto per ottenere poco. Attenzione con i soldi. L’Acquario deve rivoluzionare la propria vita anche se non lo desidera. Tutti i rapporti sono messi in discussione ma anche se si hanno sempre gli stessi riferimenti è necessario lottare per mantenerli. I Pesci con i sentimenti in questo periodo va male. Conta di più il lavoro visto che ci sono accordi e situazioni che vanno confermate. Luglio è il mese delle conferme, giugno non lo è stato. L’ideale in amore sarebbe cercare di dimenticare se c’è stato un tradimento o qualche problema. Il vero momento di tensione c’è stato un paio di mesi fa e quelle coppie che hanno avuto una crisi o che sono state messe sotto pressione tra il mese di aprile e maggio possono riuscire a conciliarsi e a stare insieme a luglio ma è ancora incerto. Le incomprensioni vanno messe fuori gioco. L’autunno porta sorprese.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone è pronto a fare grandi operazioni e questo è un anno in cui è possibile imporre il proprio volere. Deve essere però un volere giusto non dovete strafare poi sarebbe importante capire che cosa dicono gli altri. Le vostre iniziative ora possono essere valide ma non devono essere rischiose. Si invita ad essere un po’ cauti con i quattrini perché altrimenti si rischia anche di fare cose troppo onerose ed entro due anni dover pagare. Anche nei contratti e nelle clausole bisogna assolutamente evitare di fare cose sbagliate. La Vergine in questi giorni è un po’ più sacrificata per quanto riguarda il lavoro, rispetto al 2018 potreste lavorare in maniera diversa, anche in un nuovo ruolo ma si sa che tutto quello che adesso si sta mettendo in cantiere andrà solo alla grande da settembre in poi. La Bilancia vuole chiudere con un certo ambiente, ma la cosa strana è che tutto quello che è accaduto negli ultimi due anni non ha dato un grande rilancio alla Bilancia. Si immagina che anche chi l’anno scorso si è messo in gioco e ha cambiato lavoro adesso inesorabilmente deve fare un passo indietro. Ma da ora si ha una marcia in più, non si rischia poi si fa le cose giuste fino alla fine dell’anno. Ci vuole pazienza anche in amore. Lo Scorpione fino a sabato deve cercare di limitare il suo raggio di azione anche concedendosi giornate di totale pigrizia e indolenza. D’altronde lo Scorpione ora darà ragione nel dire che in questi giorni si avrà un grande sonno. Questi giorni il segno sarà molto stanca anche se si è dormito tanto. Forse è un po’ di rifiuto nei confronti della realtà e forse si vorrebbero delle giornate più intriganti. Non si può in ogni caso dare sempre la colpa agli altri se le cose vanno male. Sul lavoro si deve accettare quello che c’è anche se non è redditizio. L’amore risponderà verso luglio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA