Oroscopo Paolo Fox oggi 27 giugno 2020/ Acquario, Vergine, Gemelli, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 giugno 2020: Acquario, Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta all’Acquario: si cresce per vitalità e forza. Importante è la fortuna cioè avere la persona giusta al fianco. E’ un periodo che segnerà una grande trasformazione o voluta o imposta dal destino. Si è nervosi per dei piccoli impicci che arrivano sempre all’ultimo. Importante è andare avanti.

Vergine: la Luna nel segno lo rende più forte. Più lavoro e più sto bene? Non è così facile anche se i soldi fanno bene a tutti, ma non si vive di solo pane. Molti si sono resi conto durante il lockdown che bloccate le cose pratiche è rimasto l’amore e se non c’è si è soli. Ci sono dunque da rivalutare i sentimenti anche se in questo momento si è presi dalle questioni lavorative. Il silenzio aiuta, la meditazione porta a intuire cosa non funziona.

Scopri l‘oroscopo Paolo Fox di Gemelli, Scorpione

Ecco per l‘oroscopo di Paolo Fox i Gemelli: si è agitati, questo non significa che tutto andrà male. Forse lo si è perché si vuole che qualcosa vada bene, la stessa agitazione di un esame. Alcuni dovranno stipulare un patto e mettersi alla prova. Questo non fa stare tranquilli. Si ama la vita perché regala delle sorprese. Piace mettersi in gioco cosa che porta ad essere curiosi. Si deve fare attenzione a non dimenticare l’amore.

Scorpione: il segno vuole vivere meglio. Essendo un segno d’acqua alterna momenti di pigrizia a momenti in cui si è forti. Si è partiti all’arrembaggio in un weekend che può portare qualcosa di più in un agosto che premia i segni d’acqua. Si deve essere riflessivi a parlare ed esprimersi. Se c’è stato un blocco si ripartirà in un altro luogo. Non tutto sarà come prima. Sentimenti in partenza.



