Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 giugno 2020/ Lavoro e amore, quali i segni al top?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top di oggi, 27 giugno 2020. Per l’Ariete si vivrà una giornata interessante in cui mettere a punto le cose. Si devono anticipare alcune situazioni importanti. Sarà una giornata interessante per quanto riguarda Giove e Saturno che sono in aspetto valido. Entro novembre ci sarà uno sprint per muoversi in maniera importante. Il Cancro sta vivendo un momento di grandissima passione. Venere presto potrebbe regalare ottime risposte, pronta a entrare nel segno già da agosto. La Luna è in grado di rendere molto più forte la Vergine verso il futuro. Si deve però valutare anche l’importanza del silenzio che può aiutare sotto diversi punti di vista. La Luna è favorevole anche per il segno del Capricorno anche se presto potrebbe esserci un piccolo calo emotivo. La gente che si trova attorno al segno non riesce ormai a capire e concretizzare le sue idee.

Oroscopo lavoro – L’Ariete deve fare oggi alcune cose importanti, evitando di rinviarle a domani quando la Luna opposta creerà non pochi problemi. Giove e Saturno in buon aspetto aiutano il Toro a vivere una giornata frizzante. Soprattutto chi ha aperto una nuova attività entro poco tempo potrebbe ricevere delle proposte allettanti. Ci si deve muovere entro novembre, data per la quale accadrà sicuramente qualcosa. Il Leone non è molto felice sotto questo punto di vista in questo momento. Intanto ci sarà un rallentamento nei soldi. Nella migliore delle ipotesi si continuerà a fare lo stesso lavoro guadagnando però di meno, nella peggiore invece c’è la consapevolezza di voler cambiare ma non la volontà. I cambiamenti imposti infatti non piacciono a un segno c’è meriterebbe maggiore buona sorte. La Bilancia crede di aver visto incepparsi alcuni meccanismi professionali, ma non può sempre stare a lamentarsi che c’è qualcosa di esterno che blocca la sua crescita.

Oroscopo amore – L’Ariete è bloccato in questo periodo, ma non per quanto riguarda l’amore che invece in questo periodo potrebbe decisamente rinascere. I Gemelli invece devono fare molta attenzione al settore dei sentimenti. Il Toro cerca dei riferimenti stabili proprio per quanto riguarda i sentimenti, per questo se una persona non è seria come si vorrebbe la si metterebbe in un angolo. Il Cancro si trova a fare i conti con le emozioni che vengono dal suo cuore, con la consapevolezza però che queste vincono sempre. Il Leone deve evitare i cambiamenti che fanno male quando vengono imposti dall’alto. La Vergine ha capito durante il periodo di lockdown che le cose pratiche spesso sono un ostacolo all’amore che se non c’è vuol dire che si è decisamente soli. Lo Scorpione invece vede i suoi sentimenti in partenza. Chi tra i Pesci vive da anni in coppia potrebbe essere spiazzato. Chi invece è davvero innamorato potrebbe aver passato un periodo lontano dal partner, ci si dovrà riavvicinare e agosto sarà il mese più giusto per farlo davvero.



