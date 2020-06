Oroscopo Paolo Fox oggi 27 giugno 2020/ Pesci, Leone, Cancro, Toro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 giugno 2020: Pesci e Leone

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco i Pesci: ci sono piccoli turbamenti, ma dipende dall’età e dal passato. Chi vive una coppia da anni è spiazzato e vive giorno dopo giorno. Se si è molto innamorati però magari si è visto poco il partner, ci si deve riavvicinare. Agosto sarà il mese giusto per farlo. Attenzione alle storie ambigue. Recupero dal punto di vista pratico perché anche se c’è stato uno stop ci sarà un colpo di scena.

Leone: cielo vigoroso per quanto riguarda l’amicizia e l’amore. Questo è un periodo in cui avere testimonianze di affetto. Si può organizzare un incontro, ci si può muovere. Rallentamento per i soldi. Nella migliore delle ipotesi si fa la stessa cosa di prima e si guadagna meno, nella peggiore invece si sa che si deve cambiare anche se non è quello che si vorrebbe. I cambiamenti fanno male quando sono imposti. Non si merita il segno questo trattamento.

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere quanto detto per il Cancro: si sta vivendo una grande passione, si deve cercare di guardarsi attorno se si è single. Venere sarà nel segno ad agosto. Le emozioni del cuore vincono. Sul lavoro c’è un tira e molla ma se una cosa si fa bene. Alcuni sono invidiosi e cercano di bloccare il segno, da tempo si sta consigliando l’ideazione.

Toro: sabato interessante Giove e Saturno in aspetto valido significa per chi ha un’attività ricevere proposte. Ci si deve muovere entro novembre, ora c’è uno sprint e quanto può capitare capiterà entro novembre. Le stelle propongono, noi dobbiamo disporre. Si devono avere riferimenti stabili in amore per questo se c’è una persona che non è seria ora si ridimensiona.



