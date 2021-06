Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 giugno 2021/ Amore, lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario…

La domenica non può aprirsi senza l’oroscopo di Paolo Fox, che per questo approfondimento ci forinisce le previsioni per analizzare i segni di Aria. Nel consueto appuntamento del celebre astrologo con gli ascoltatori di Radio Latte e Miele c’è stato quindi spazio anche per le indicazioni che riguardano i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 27 giugno 2021. Dunque, non vi resta dunque che proseguire nella lettura per scoprire se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Bilancia: le previsioni del giorno

Apriamo l’oroscopo Paolo Fox con il segno dei Gemelli. Ancora le idee, le iniziative, i progetti, gli incontri, i contratti sono importanti e non ti devi demoralizzare se per caso qualche tua iniziativa adesso non ha proprio quella visibilità o il successo che ti saresti aspettato. È colpa di questo Giove che fa i dispetti, certo è che entro la fine dell’anno bisogna mettere a posto tutto quello che non va. Il pomeriggio di questa giornata porta più serenità, non dimenticare che l’amore è importante, per la vita di tutti, e lo sarà anche per te.

Ora passiamo alle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Più fai sentire la tua voce e più puoi notare persone invidiose, che cercano di metterti i bastoni tra le ruote, ma tu vai avanti, hai Saturno in ottimo aspetto. La Bilancia è vero che è molto equilibrata e cerca sempre di fare da paciere, però attenzione, è governata da Venere ed è una situazione particolare questa che coinvolge il tuo oroscopo: perché tu sei amante della giustizia e quando senti un’ingiustizia e devi lottare per un’ideale, diventi una belva, quindi non è vero che i Bilancia sono sempre buoni, comprensivi e “abbozzano”, assolutamente no! Quando un Bilancia si arrabbia diventa tosto e riesce quasi sempre a ottenere quello che vuole.

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Con l’Acquario concludiamo l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Quando non riesci a fare le cose che desideri, metti il muso lungo e inizi a pensare che ci sia un complotto contro di te. In realtà non è così, se vuoi le cose le fai. A questo punto si aggiunge il destino perché per un evento, una complicità, un incontro, qualcosa può cambiare e ti rimette in gioco. Solo l’amore chiede prudenza soprattutto il prossimo mese.



