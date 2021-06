Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 giugno 2021/ Previsioni Ariete, Sagittario e Leone…

Torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, un appuntamento quotidiano per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questoa sede ci occuperemo dei segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo fornite nel consueto approfondimento per Radio Latte e Miele. Se siete curiosi di sapere cosa bisogna aspettarsi per la giornata odierna, domenica 27 giugno 2021, voi nati Leone, Sagittario e Ariete, allora non vi resta allora che proseguire con la lettura…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Sagittario?

Cominciano il viaggio tra le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox con il segno dell’Ariete. La prima parte di questa domenica, per il segno dell’Ariete, è ancora sottoposta a un po’ di stress e devo dire che è da venerdì che hai questa agitazione addosso. Comunque sappi che qualunque cosa capita in questo periodo è positiva e anche se ti senti pieno di tensione, vuol dire che sei sul punto di iniziare un nuovo progetto. Immaginiamo i concorrenti di una gara di atletica, quando sono al punto di partenza: questa fase di tensione alla fine è produttiva perché permette di ottenere quello slancio che porta lontano. Di stanchezza ne hai accumulata tanta, ma per fortuna sei una persona che non si lamenta anche se sarebbe carino, da parte di chi ti circonda, pensare che anche tu sei un essere umano, anche se a tutti dai l’idea di essere Superman. In realtà ogni tanto hai bisogno di un aiuto.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per i Sagittario. Siete in recupero con un pomeriggio importante, Venere inizia un bel transito e io spingo a guardarsi attorno. Poi il Sagittario attrae, perché siete belli, avete una grande capacità di coinvolgere gli altri. Anche se esteticamente non vi sentite belli, siete affascinanti per come vi muovete, per quello che dite, per i progetti che avete in testa, siete insomma dei grandi seduttori. Torna questa voglia di amare: incontri e possibilità.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Leone. Buona giornata per il segno zodiacale del Leone, che si appresta a vivere un Luglio pieno di nuove iniziative, al punto che è probabile che alcuni Leone non vadano in vacanza, perché ci sono molte cose da mettere a posto. La maggioranza dei nativi del segno è contenta di mettersi in gioco, c’è un progetto che hai in mente di grande importanza. In realtà non sono pochi i nati Leone che ultimamente hanno chiuso delle situazioni: non voglio più saperne di certe persone oppure semplicemente un certo ciclo si è concluso e bisogna andare avanti.

