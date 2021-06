Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 giugno 2021/ Previsioni Scorpione, Cancro e Pesci…

Che domenica sarà per i segni d’Acqua? L’oroscopo Paolo Fox arriva in nostro aiuto per darci le risposte che vogliamo. In questo approfondimento ci occuperemo di Scorpione, Cancro e Pesci, grazie alle indicazioni dell’astrologo. Ne ha parlato in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele e noi siamo stati lesti nel raccogliere le sue previsioni per oggi, domenica 27 giugno 2021.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

Cominciamo subito il viaggio con l’oroscopo di Paolo Fox con le previsioni per lo Scorpione. Fox non pensa che abbiate perso del tempo in questo fine settimana, o se lo augura quantomeno, e se questo sabato è saltato, godetevi questa domenica. Ogni tanto mostrate un’apparente aggressività che serve in realtà solo a mettere in fuga certi nemici, perché voi non volete seccatori e vi piacerebbe che tutte le persone che vi circondano fossero affidabili. Devi iniziare a volerti bene e fare le cose che desideri davvero. Domenica sì.

Passiamo alle previsioni per i nati sotto il segno del Cancro. Stai provando a capire come la vede e la pensa una certa persona. Quali sono i metodi dei nati del segno per farlo capire? Il primo è quello di mettere il muso lungo, di far sentire gli altri in colpa per qualcosa e così poi vedono come reagiscono. Poi, se proprio tu hai combinato un po’ di caos, bisogna che da parte tua ci sia un atteggiamento di complicità, comprensione. C’è addirittura chi è sparito per capire se poi sarà inseguito. La giornata promette bene nel pomeriggio.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo l’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni d’Acqua con i Pesci. In questo momento è vero che dal punto di vista lavorativo magari non ci sono grandi garanzie, ma iniziano ad esserci quei movimenti e direi addirittura quelle promesse che saranno importanti per il futuro. Chissà quanti nati Pesci diranno di voler fare un lavoro ma con la promessa che entro un tot di tempo possano ottenere una gratifica. Sulla base di un patto, di una situazione che comunque si svilupperà nei prossimi mesi, si potrà avere di più. Chi ha un amore importante, conosciuto da poco, è molto forte e tra l’altro Venere è ancora molto attiva. Chi è separato e non riesce a trovare il partner ideale, forse è ancora un po’ troppo ancorato al passato. Quindi bisognerebbe davvero sganciarsi da situazioni che non vale la pena vivere.

