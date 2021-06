Oroscopo Paolo Fox oggi 27 giugno 2021/ Toro, Capricorno e Vergine che giornata sarà?

Oggi si chiude un’altra settimana e l’oroscopo di Paolo Fox ci prepara con le sue previsioni per cominciare la prossima nel migliore dei modi. Non si può fare a meno delle indicazioni dell’astrologo e allora concentriamoci sulle indicazioni che riguardano i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 27 giugno 2021. Ecco allora cosa ha detto nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e del Capricorno?

Partiamo subito col Toro nel viaggio con l’oroscopo di Paolo Fox: è meglio che dica quello che vuole dire subito e io continuo ad insistere con questa mia visione, in quanto l’astrologia è soprattutto interpretazione, perché a Luglio non ci saranno più tante parole, non ci sarà più tanta voglia di dire “hai ragione”, “hai torto”. Molti Toro si troveranno di fronte delle scelte molto particolari. Non sono mai pessimista nei confronti delle coppie che si vogliono bene, tuttavia sono un po’ dubbioso nei confronti di tutti quelli che hanno un amore part-time, trasgressivo, perché sarà molto difficile, in questo momento e soprattutto a Luglio, riuscire a vivere situazioni di passaggio. È un cielo che permette di progettare qualcosa di nuovo in vista del prossimo anno.

Passiamo alle previsioni per il Capricorno. La Luna esce dal segno, il pomeriggio risulta più sereno, Venere non è più contraria e tutto sommato è meglio che questo passaggio di Luna piena sia passato oltre, perché siete stati molto tesi e nervosi negli ultimi giorni. La prima parte di Giugno è stata pesante soprattutto per la forma fisica, quindi qualcuno può aver trascinato dagli inizi del mese qualche dilemma o problema. Buone le prospettive anche per le attività.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento inerente ai segni di Terra con la Vergine. È difficile che la Vergine si arrabbi, in realtà apparentemente cerchi sempre di non dare spazio a umori negativi, tanto che molti pensano che i nati Vergine siano insensibili: nulla di più sbagliato. Diciamo che sono delle persone molto ponderate, che evitano di discutere e sollevare polveroni se non ce n’è bisogno. Sappiamo che in queste giornate è stato fatto tanto, ma è stata fatta anche un po’ di confusione, perché sei circondato da personaggi un po’ strani. In amore evita tutto quello che può creare difficoltà.

