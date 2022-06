Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 giugno 2022/ Il lunedì di Cancro, Acquario e Bilancia

Che giornata sarà per Cancro, Acquario e Bilancia? I dubbi non mancano, le risposte neppure, grazie all’Oroscopo di Paolo Fox, che arriva in nostro aiuto anche oggi, lunedì 27 giugno 2022, con le sue previsioni, quelle fornite ogni giorno nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Si tratta di indicazioni importanti per capire come affrontare la giornata odierna. Ad esempio, ci sono scelte in vista per il Cancro, risposte in arrivo invece per l’Acquario, mentre il cielo regala purtroppo pressioni ai nati sotto il segno della Bilancia…

Oroscopo Paolo Fox: scelte per il Cancro

Cancro, arriva questo momento tra il 28 e il 30, con novilunio il 29 nel vostro segno zodiacale, in cui dovrete fare scelte importanti e saranno di rottura: stop con il passato e con ciò che è stato. Perché vi costa tanto fare una scelta del genere? Perché voi al passato siete ancorati, siete sempre molto attaccati alle vostre radici. Bisogna tagliare qualche ramo e qualche radice secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché non tutto è come prima, in quanto per un problema fisico, personale o d’amore, tutto quello che è stato non sarà più. C’è una visione diversa del futuro e se da una parte può intrigare, dall’altra può mettere paura.

Oroscopo Paolo Fox: risposte e pressioni per Acquario e Bilancia

Acquario, per i nati Acquario non è un cielo di attese, ma di risposte. Questo è un momento importante anche per chi desidera sposarsi, convivere, fare delle scelte in più. Magari anche rivelarsi trasgressivo e vivere un amore che non avrebbe mai immaginato di vivere fino a poco tempo fa. Venere favorevole dice secondo l’Oroscopo di Paolo Fox che tutti gli incontri assumono un ruolo particolare, in questa fine di giugno.

Bilancia, non escludo che in questa giornata ci sia una voglia di amare e stare con gli altri migliore, ma tra martedì e giovedì, torna la pressione delle stelle per l’Oroscopo di Paolo Fox: se dovete parlare, fatelo piuttosto oggi, perché sarete più ascoltati di quanto potreste esserlo fra martedì e giovedì. L’amore è importante perché adesso avete anche bisogno di essere sostenuti nel guardare il futuro in modo diverso.

