Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 giugno 2022/ Sagittario, Ariete, Gemelli: le previsioni

Cosa devono aspettarsi Sagittario, Ariete, Gemelli per la giornata odierna? L’Oroscopo di Paolo Fox arriva oggi, lunedì 27 giugno 2022, a soddisfare la nostra curiosità, fornendo le previsioni e tutte le indicazioni utili per affrontare al meglio la giornata. Riguardano anche la sfera sentimentale per quanto riguarda il Sagittario, in flessione l’Ariete, a cui si consiglia prudenza. Invece scenari ben più positivi per coloro che sono nati sotto il segno dei Gemelli. Ma scopriamo tutte le previsioni fornite dall’astrologo a Radio Latte Miele…

Oroscopo Paolo Fox: tensioni per Sagittario

Sagittario ancora un po’ sotto pressione secondo l’oroscopo Paolo Fox: non vorrei che ieri tu avessi dedicato più tempo alle discussioni e alle polemiche che ad altro e magari ti ritrovi ancora a risolvere qualche piccolo problema familiare o personale. In questo periodo devi stare attento alle emozioni parallele, alle storie che possono interferire con una relazione ufficiale. Raccomando di risolvere questioni legali, vertenze: Giove è favorevole. Di fatto non è tanto problematico il lavoro, anche part-time qualcosa si trova, ma dal punto di vista sentimentale c’è qualche ombra. Attenzione ai tradimenti, soprattutto se ci sono state polemiche e dubbi da uno dei due: non bisogna ricadere nell’errore. Giove porta anche il desiderio di sposarsi o convivere e chi fa questa scelta, all’inizio, si troverà un po’ spiazzato, per delle scelte che apparentemente “privano” della solita libertà. Ma è normale per il Sagittario che deve abituarsi al nuovo corso.

Oroscopo Paolo Fox: emozioni per Ariete e Gemelli

Ariete, da qualche tempo l’oroscopo Paolo Fox per voi, sia perché guardo le stelle sia perché solitamente siete molto simpatici, anche se a volte troppo istintivi e impetuosi: prima fate le cose e poi pensate a quello che avete fato. Da un lato questo è positivo perché siete onesti e sinceri, dall’altro può mettervi nei guai. Questo è un cielo che vi porta passione ed emozione, ma devo mettervi in guardia dalle giornate di martedì, mercoledì e giovedì perché saranno caratterizzate da una piccola flessione. Qualsiasi cosa dobbiate dire, parlate oggi. Se vedete che da domani pomeriggio, fino al 30, c’è qualcosa che non va, non pensate che tutto crolli: in realtà, state talmente tanto rivoluzionando la vostra vita e discutendo con persone di casa o sul lavoro, che qualche conflitto inevitabilmente nasce.

Gemelli, grande cielo con voi, perché avere tre presenze nel segno, Giove, Marte e Venere favorevoli, non può che essere importante e rinvigorente. È il caso di mettersi in gioco per l’oroscopo Paolo Fox: è chiaro che le stelle non portano a domicilio l’amore e le soddisfazione, ma quando noi abbiamo buone stelle, c’è la possibilità di essere chiamati, di essere circondati da qualcosa di più Quando abbiamo un buon cielo, facciamoci notare, se poi avete già delle belle novità, allora lasciatevi andare a questo periodo. Se avete perso qualcuno o qualcosa, non prendetela a male, perché vuol dire che dovete voltare pagina.











