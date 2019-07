Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 27 luglio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo oggi sabato 27 luglio 2019

Torna come ogni giorno l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi sabato 27 luglio 2019. Andiamo a vedere da vicino cosa ha detto segno per segno. L’Ariete ha vissuto una crisi dal punto di vista sentimentale, ma questo è un momento in cui si possono trovare delle soluzioni. Certo serve la collaborazione anche della controparte. I Gemelli si trovano a vivere un momento pieno di complicazioni, anche se c’è da dire che è la famiglia a salvare il segno e a dare grandi emozioni. Il weekend del Cancro sarà decisamente tranquillo e la prossima settimana partirà con l’acceleratore premuto. Il Leone è pronto a vivere delle vittorie importanti, con il mese d’agosto che dovrebbe restituire quanto quest’anno fino a questo momento ha tolto. La Vergine si sente un po’ scollata dalla realtà e questo può creare un po’ di preoccupazione. Nonostante questo la voglia è sempre quella di proiettarsi verso ottimi risultati. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: se un’unione ha vissuto una crisi è possibile trovare una soluzione, serve la complicità di entrambe le parti. Spesso si parla troppo, ma non si crede che una situazione leggera possa diventare di troppo. Saturno dissonante ha portato a ripensare a certe scelte del passato, ma è tempo di ripartire su nuove basi positive. Toro: questo fine settimana andrebbe vissuto in allegria, ma è vero che le prime settimane di agosto potrebbero portare un certo conflitto. Bisogna tenersi lontano da situazioni che possono creare problemi, soprattutto di salute. Aspettano 48 ore da non sottovalutare, perché le tensioni sono nell’aria. Gemelli: è la famiglia a salvare il segno in questo periodo, agosto sarà il mese da dedicare ai sentimenti perché per quanto riguarda il lavoro ci sono state parecchie tribolazioni. Cancro: il weekend sarà tranquillo, e la prossima settimana inizierà al meglio.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e soffermiamoci per l‘oroscopo di Paolo Fox su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: ci sono delle vittorie in vista, soprattutto nel mese di agosto. Si hanno grandi capacità di rivalsa, si detesta essere gli ultimi. Tutto ciò comporta una grande preparazione, la maggioranza è attiva. Se si è avuto una grande prova proprio perché si è tenaci probabilmente il segno ce l’ha fatta. Vergine: sabato e domenica saranno giornate scollate dalla realtà, se c’è una cosa che si odia sono le persone che non sono attente a ciò che le circonda. Si potrebbe riprendere qualcuno che in famiglia spende troppo o non agisce come dovrebbe. Bilancia: c’è qualche questione di lavoro ferma. In amore è possibile un recupero, ognuno ha una vita diversa ma ci sono emozioni comuni. Scorpione: Potrebbero quindi esserci piccole tensioni, qualche accusa contro di voi. Avete ragione nel cercare certezze, ma bisogna vivere al passo con i tempi. Nei rapporti siete tradizionalisti, la gelosia va messa al bando.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si deve stare attenti alle circostanze ambigue che possono capitare nel rapporto con gli altri. Può esserci qualche ripensamento, non si stanno subendo le decisioni degli altri ma si deve scegliere in prima persona cosa fare. Ci si augura che le decisioni non si scontrino con le volontà degli altri. Capricorno: si vorrebbe stare soli, ma nel tempo si potrebbe anche convincersi che è meglio stare da soli. Spesso per paura di provare nuove emozioni si rielaborano vecchi amori e si perdona troppo. Non si escludono i ritorni di fiamma. Acquario: sabato e domenica saranno giornate in cui ci si sentirà liberi, sarà la chiave del successo perché si vivrà con serenità le situazioni che capitano. Bisogna assolutamente evitare gli sforzi fisici. Nel lavoro non tutto va liscio, si dovrebbe capire come va il rapporto sforzo-guadagni. Pesci: in questo weekend non si fa troppo, si potrebbe vivere un piccolo sbandamento emotivo. Capita di pensare al passato, si potrebbero vivere piccoli mancamenti. Si è molto sensibili, c’è bisogno di conforto. Si deve mettere anche in conto qualche ritardo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA