Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci fornisce una chiave di analisi per i segni al top di oggi 27 luglio 2020. I Gemelli si trovano di fronte a un cielo decisamente tranquillo. Venere è in un ottimo aspetto con Marte che è in grado di portare serenità. Nonostante non si ottengano sempre i risultati che si desiderano ci saranno delle buone chance verso il futuro. La Vergine ha un cielo interessante. Sia agosto che settembre saranno dei mesi importanti per chi vuole avere un figlio oppure mettere nero su bianco una relazione. Il Sagittario in questa settimana può sorridere. Le questioni di carattere pratico nel prossimo mese saranno messe in risalto. Marte decisamente favorevole permetterà di iniziare un progetto verso un futuro che potrebbe regalare davvero ottime risposte.

Oroscopo amore: L’Ariete in questo periodo ha davvero molto da recuperare. E’ un periodo strano, va detto, e in cui ci sono dei cambiamenti che arrivano per delle arrabbiature improvvise. Ci vorrebbe maggiore pazienza. Venere è in ottimo aspetto per il segno dei Gemelli con Marte che risulta sereno e in grado di regalare ottime risposte. Agosto e settembre saranno i mesi giusti per chi tra i Vergine vuole avere un figlio, cerca un grande amore o vuole regolarizzare un unione. Lo Scorpione si troverà a vivere un momento di passione da protagonista il prossimo mese. Servirà dunque aspettare poco per ottenere quello che si cerca da molto tempo. La Bilancia dovrebbe provare ad essere maggiormente calma, il rischio infatti è quello di precipitare i tempi e ritrovarsi così a fare le cose troppo di fretta e magari in maniera approssimativa.

Oroscopo Lavoro: La Luna opposta porta al Toro dei dubbi economici non facilissimi da risolvere. Si è incerti e distratti, ma anche protetti da Giove e Saturno. L’Ariete sembra pronta a mettere in discussione diverse situazioni in un periodo dove servirebbe maggiore pazienza per affrontare quanto arriverà. Si potrebbe rifiutare un accordo o magari accettarlo solo perché convinti che possa portare al quieto vivere. La Vergine si trova di fronte a un cielo che gli permette di fare il grande salto, sempre quotata e in grado di raggiungere risultati deve credere in sé stessa. La Bilancia è in un momento in cui ci sono giornate come mercoledì e giovedì che potrebbero essere considerate influenti. Si è tra i tormentati di questo periodo e forse è il caso di gestire tutto con maggiore parsimonia.



