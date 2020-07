Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 luglio 2020: Leone e Gemelli

Ecco altri due segni dall‘oroscopo di Paolo Fox. Il Leone oggi e domani deve tenere sotto controllo le spese, avete una grande voglia di stare per conto vostro. Strano perché di solito volete stare in mezzo a persone di altro tipo. C’è gente che non vi merita.

La Vergine è sempre più quotata in questo cielo. Settembre e agosto sono mesi ottimi per le coppie che vogliono avere un figlio, regolarizzare un’unione o avere un amore importante. Unico neo è il carattere che diventa molto pudico. Ci vuole coraggio.

Oroscopo: Bilancia e Scorpione cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Prosegue lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia è tra i tormentati dello zodiaco, sarete tra i preferiti delle stelle nella fine dell’anno, ma adesso bisogna tenere la rabbia un po’ dentro di voi. La cosa non è facile. Giornate influenti quelle di mercoledì e giovedì. Importante farsi due conti. In amore non precipitate gli eventi.

Lo Scorpione è molto intuitivo con Luna nel segno, molti vorrebbero cambiare il luogo di vita anche se non tutti possono permetterselo. Cambia la localizzazione e la situazione pratica. L’amore è protagonista proprio in agosto.



