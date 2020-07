Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 luglio 2020/ Toro, Ariete, Gemelli, Cancro

Altro giro altri segni sempre studiando l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro in questo giorno deve stare attento alle incertezze e distrazioni. Luna opposta parla di dubbi economici. Siete sempre protetti da Giove e Saturno.

L’Ariete è in situazione conflittuale, molto dipende dalla vostra età e anche da varie responsabilità, momento strano e i cambiamenti di questo periodo sono dettati da grande irruenza e questo fa pensare che vi arrabbiate. Le stelle del periodo portano alla temperanza, potreste rifiutare un accordo o accettare per quieto vivere. In qualche modo si richiede attenzione con i soldi, a livello sentimentale tanto va recuperato. Ci vuole pazienza. In questo periodo molto va messo in discussione.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e andiamo a vedere come si comporteranno oggi, 27 luglio, altri due segni sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli hanno un cielo tranquillo, Venere è in buon aspetto e Marte risulta in modo particolare sereno e non ottenete i risultati voluti, ma avrete una nuova occasione per dimostrare quanto valete.

Il Cancro è tra i segni molto turbati. Oggi siete forti, ma se nel fine settimana è salita rabbia in amore, oppure una persona non è come prima, capite come mai accade tutto questo.



