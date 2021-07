Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 27 luglio 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per i nati dell’Ariete, non posso dire che questo segno sia al top, perché ci sono ancora tanti problemi da risolvere, ma dal punto di vista dell’umore, della voglia di riconquistare posizioni perdute, nessuno può fermare un segno che è proprio specialista nel recupero all’ultimo minuto.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox tutto sommato c’è tanto da fare, ma se hai incontrato una persona da poco, in amore, vai avanti perché sarà molto importante per te.

Per il Sagittario questa è una giornata in cui le riflessioni abbondano, ma fa che non siano amare. Ricorda che sei sempre governato da Giove, il pianeta dell’ottimismo.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per l’Ariete le stelle di questa giornata e comunque di questa settimana invitano a fare il punto della situazione, a capire tra l’altro anche quali sono i progetti da valutare, come positivi, e quelli che invece bisogna abbandonare come perdite di tempo. Io comunque ritengo che un autunno importante si possa delineare già da adesso con delle scelte azzeccate.

Sul lavoro se siete del Leone arrivano tre giorni molto interessanti: posso dire che entro giovedì potrai riscattarti. In classifica al 5° posto e sulla questione classifica devo dire che il Leone spicca. Il Sagittario è po’ stranito, perché si sente un po’ preso in giro anche nell’ambito del lavoro: a volte ti va di fare tante cose, a volte invece ti dici “ma chi me lo fa fare di insistere”. Quindi a seconda anche del tipo di lavoro che hai e degli interessi che possiedi, è possibile che tu stia vivendo un periodo di alti e bassi.

