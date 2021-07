Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 27 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: è da qualche ora che non ti senti in perfetta forma. Cerca di moderare l’agitazione e soprattutto da giovedì, lo dico in anticipo, non trasformarla in tensione e non trasferirla in amore.

Oroscopo Paolo Fox 26-27 luglio 2021/ Toro sotto stress, novità in amore per Pesci

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox la Bilancia può riscoprire o scoprire l’amore. Insomma combinare qualcosa per il futuro è più facile. Io penso sempre, per fare un paragone a quel periodo “no” che hai vissuto tra fine marzo e aprile, che adesso ci sono prospettive migliori. Per l’Acquario in questo momento molti dovranno ragionare anche sulle questioni non solo di lavoro ma anche di casa, perché l’idea di trasferirsi e cambiare vita, anche a livello concreto, è molto molto dominante nella vita dei nati Acquario.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario: un segno che vuole cambiare e poi ha paura dei cambiamenti: in questa contraddizione vive giornate di grande interesse e serenità, alternate ad altre di grande agitazione. “Lo faccio o non lo faccio? Mi sposto oppure no?” . Per la Bilancia: probabile che tu non sia contento, o del tutto soddisfatto, però non piovono dal cielo i risultati e sono frutto del tuo lavoro e del tuo impegno. Cerca di fare tutto con ordine. Amore in recupero. Per i Gemelli: potremmo dire che questa Luna storta, agitata, ti sta creando dei problemi. E così se hai delle trattative, degli accordi, possono slittare: questa è una giornata un po’ sottotono

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA