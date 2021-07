Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 27 luglio 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro raccomando un po’ di attenzione per i soldi e lo dico in particolare a chi ha una trattativa. Quindi qui, più che le spese che sono sempre tante, raccomando prudenza se c’è da concludere un contratto, se bisogna mettersi d’accordo per un affitto. Insomma, qualsiasi cosa comporti una trattativa di denaro avrà bisogno di un po’ di tempo per essere completata.

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox segnala questa sera di non fare le ore piccole, perché è vero che è iniziato un periodo migliore, ma ogni tanto ti senti molto stanco. D’altronde hai tante responsabilità, tanti progetti da portare avanti.

Se sei del Capricorno ogni tanto ti senti un po’ giù di corda: posso dire che mercoledì e giovedì potrebbero essere delle giornate di riflessione, ma alla fine una risposta arriverà, soprattutto se stai trattando per un accordo o ti aspetti una proposta. .

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Adesso vi devo dire, cari Vergine, che siete voi i vincitori, perché Giove e Venere entrano nel segno, perché quelli che non hanno un ruolo sociale o speciale lo avranno, perché quelli che non giocano in difesa, e purtroppo alcuni Vergine sono estremamente timidi, avranno qualcosa in più anche in amore. Il Capricorno può sfruttare questi giorni, poi da giovedì avremo Venere molto interessante. Fra fine luglio e i primi di agosto, molte cose possono cambiare in positivo. Novità. Il Toro è difficile che molli la presa, ma questa settimana, soprattutto fino a giovedì, si sentirà messo un po’ sotto pressione. Poi grande recupero, anzi da giovedì Venere inizia un transito morbido, però le ultime tre settimane sono state talmente confuse che ancora in amore è difficile realizzare un patto o magari, semplicemente, chi è solo non trova la persona giusta.

