Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: la giornata

Tocca a Bilancia, Scorpione e Sagittario: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di mercoledì 27 luglio 2022.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia

Bilancia: Oggi e domani è necessario fare la massima attenzione: basta una frase detta male o un rimprovero inadeguato ed ecco fatto! Nasce una complicazione. Forse in questo periodo devi anche tirare le orecchie al partner? Oppure al contrario sarà il partner a metterti in imbarazzo. Queste due giornate vanno vissute con molta calma.

La giornata di Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Bella questa Luna favorevole tra oggi domani e, tra l’altro, arriva anche Venere importante. Lavoro e soldi: non consideriamo per il momento questo lato della tua vita, perché ci sono delle novità, ma da settembre. Forse sei in pensiero perché ti devi rimettere in gioco. Pensiamo all’amore perché può rinascere. In questo momento anche un’occhiata complice, un incontro particolare possono regalare qualcosa di più. Torna una grande voglia di sentirsi amati.

Sagittario: Chi vi ferma è perduto! Soprattutto quando iniziate un progetto, è difficile che lo molliate e questo perché siete delle persone che amano sperimentare. Non è che i Sagittario non siano portati per l’amore, la vita di coppia e la fedeltà: devono però stare accanto a una persona divertente e piacevole, che sappia sorprenderli, perché altrimenti che noia! Ed è lì che scatta l’operazione “mi guardo attorno”. In amore, luglio e agosto promettono molto di più.

