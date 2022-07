Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: previsioni

Per la giornata di mercoledì 27 luglio 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Capricorno, Acquario e Pesci per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, che mercoledì sarà? Scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Capricorno: Ci sono delle situazioni che non possono essere rimandate. Chi lavora fuori, in questi giorni, avrà modo di incontrare la famiglia, tornare, stare accanto a delle persone importanti. Forse a volte mettersi in gioco in altri settori e ambienti rappresenta una sorta di fuga per non affrontare una realtà che non vi piace. Lo dico soprattutto ai giovani, quelli che hanno venti o trent’anni, che, pur amando la famiglia, cercano tanta indipendenza in più. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox le stelle consigliano un po’ di attenzione in amore e oggi e domani c’è lieve calo, forse un po’ di noia e, in casi eccezionali, anche stanchezza.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Acquario e Pesci

Acquario: Periodo particolare perché le opposizioni planetarie portano grandi momenti e al tempo stesso grande fatica. Non escludo che attualmente ci siano dei grandi progetti da portare avanti, ma non tutto si può fare a tambur battente e quindi ci saranno dei momenti, anche nel corso di questa giornata, in cui ti sentirai un po’ privato di tanta energia. Se devi andare a fare un lavoro che hai già fatto e che vorresti rinnovare, ci sarà uno scontro, perché tu vuoi portare avanti delle idee e c’è chi invece non la pensa come te. Chi vincerà questa disputa? Piano piano si arriverà a un compromesso. Venere è un po’ deboluccia. Cerca di organizzare al meglio le cose oggi e non rimandarle a domani.

Pesci: Le ultime 48 ore sono state un po’ pesanti: le prossime certamente andranno molto meglio. Chi ha trascorso domenica e lunedì un po’ sotto pressione, magari ripensando a qualcosa di sbagliato appartenete al passato, adesso deve voltare pagina. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in arrivo nuove collaborazioni e, per i liberi professionisti, con più società o comunque con realtà diverse. Sempre molto impegnativo l’amore e qui bisogna capire con chi stai: con la persona giusta non ci saranno grandi problemi adesso, però ci sono state delle difficoltà in famiglia, perché forse un dei due è stato male, ed ecco perché tutti i rapporti d’amore, soprattutto a giugno, hanno vissuto un piccolo calo. Tu cerchi dolcezza e comprensione e spero che arrivi, con la Luna favorevole. Impegnati, se sei single, a guardarti attorno.

