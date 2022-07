Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 luglio 2022/ Chi al top: Cancro, Leone e Vergine

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo mercoledì 27 luglio 2022 per Cancro, Leone e Vergine su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sul Cancro

Cancro: Questa Luna nel segno rivela una malinconia di fondo che va superata. È vero anche che tu hai bisogno di vivere dei momenti poco tranquilli, perché quando esplori la profondità del tuo animo, ti rendi conto che sei una persona diversa dagli altri. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo può farti piacere o può impensierirti, perché hai delle esigenze diverse: non ti accontenti della storia che va e viene e anzi, ora con Venere nel segno le passioni sono più importanti. Spero che per i single questo periodo porti, se non è già accaduto, una relazione estemporanea, non preventivata, qualcosa di bello.

Mercoledì 27 luglio, la giornata di Leone e Vergine secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Il vostro fascino non si discute. L’11 agosto avremo Venere nel segno e presto delle stelle che aiutano dal punto di vista lavorativo: se qualcuno ha cercato di bloccare la tua ascesa o magari c’è un contratto in bilico, non ti preoccupare perché alla fine sarai tu a vincere. Intanto organizza al meglio anche il weekend. Se la persona che ha cercato di fermarti vale meno di niente, forse l’unica cosa giusta da fare in questo momento è non filarsela, andare avanti lo stesso. L’indifferenza è spesso la miglior arma per stare bene.

Vergine: Siete più tranquilli, dopo le giornate di domenica e lunedì un po’ pesanti. Forse non è facile in questo periodo stare al passo con i tempi: chi ha una responsabilità, un progetto in corso lo devono seguire. Volete massima possibilità di azione e potere, però senza intralci. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox i nati Vergine, soprattutto quelli che hanno un’attività in proprio, adesso chiederanno di avere tutto sotto controllo. Le persone che non sono dalla tua parte saranno un po’ allontanate. Cielo importante per le relazioni d’amore.

