Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 luglio 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Ariete, Toro e Gemelli: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 27 luglio 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta l’Ariete secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Ariete: Venere è ancora nel segno zodiacale del Cancro e forse è questo il motivo per cui l’Ariete non è così sereno. L’Ariete in questi giorni è preso da tante cose: questioni di lavoro, questioni di soldi e questioni anche di carattere familiare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox se una persona è stata troppo lontana e ci si è pentiti di non aiutarla in un momento particolare, possono nascere dei problemi. Nei legami fra genitori e figli, fate attenzione. Se non ci fosse questa situazione particolare, di scarsa comprensione anche se passeggera, direi che l’Ariete potrebbe godere di un oroscopo senza ombre.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Toro e Gemelli

Toro: I nati sotto il segno del Toro sanno che quando c’è bisogno di partecipare alla vita di famiglia e di essere presenti, nella vita di una persona che si ama e che ha bisogno, non ci si tira mai indietro. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox non sono pochi i nati Toro che devono affrontare un problema: un nuovo contratto o un affitto che riguarda la casa e tutto ciò che concerne le proprietà, in questo momento va seguito attenzione. Amore: o dentro o fuori, come ripeto da un po’. Solo le storie forti che hanno resistito in questi anni possono dire di voler convivere o sposarsi, mentre per tutti gli altri questo è un periodo di riflessione.

Gemelli: Il temperamento è allegro e spero che queste giornate non siano così pressanti, Un po’ di fatica si legge, però tu sei superiore, anche per quanto riguarda le relazioni d’amore e la voglia di metterti in gioco. Questo Giove favorevole e questo Saturno ottimo parlano, se c’è una persona positiva al tuo fianco, di relazioni che vanno avanti e di emozioni che possono nascere o rinascere. Bene con Ariete, Acquario e Leone, mentre con il segno della Vergine sai che ci sono sempre tira e molla, perché è in corso una sfida mentale.

