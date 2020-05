Oroscopo Paolo Fox oggi 27 maggio 2020/ Sagittario, Acquario, Gemelli e Pesci

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 maggio 2020

OROSCOPO PAOLO FOX – L’oroscopo di Paolo Fox ci invita a scendere nei dettagli, segno per segno. Il Sagittario cerca emozioni e qui sorge un problema per chi deve stare in casa perché ha firmato un contratto d’amore e chi non ha voglia per far volare alta la fantasia. Questa giornata non è tranquilla ma propone molto rigore. Attenzione ai terzi incomodi.

OROSCOPO ACQUARIO – L’Acquario fa cambiamenti diversi, i più coraggiosi vogliono cambiare la loro vita e altri cambiano il loro aspetto fisico. C’è chi si iscrive in palestra. Ci si vuole liberare di un peso e quando si esce da certe regole bisogna costruirne altre.

OROSCOPO GEMELLI – I Gemelli hanno una capacità di elaborazione con un pizzico di furbizia e intelligenza che vi fa da riferimento per il futuro. L’anno scorso c’è stato Giove in aspetto critico per molto tempo e quello che sembrava risolto dopo i tre mesi di blocco ora permette di partire. Il blocco ha dato fastidio a tanti ma non sono saltate le previsioni un po’ più generali dell’anno. Quando abbiamo un problema i segni più forti recuperano in ben poco tempo. Con Saturno in buon aspetto giugno importante.

OROSCOPO PESCI – I Pesci devono parlare, Mercurio fa un transito importante ma in amore è presente tensione. Molti sono fiacchi e spossati. Un mese importante per l’amore è agosto. Forse bisogna migliorare un rapporto.



