Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 maggio 2020/ Toro, Ariete, Scorpione e Capricorno

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 27 maggio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri quattro segni per oggi 27 maggio 2020. Come ogni giorno il noto astrologo è tornato a parlare sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il Toro è molto stanco, siete il segno della pazienza ma ci sono limiti, in queste giornate può saltare il coperchio anche in famiglia.

Oroscopo Ariete: L’Ariete ha una Luna interessante e poi giovedì e venerdì sono delle giornate di buon recupero fisico e psichico. Il destino ha messo alla prova in questa prima parte del 2020 e in questo senso non ci riferiamo ai problemi vissuti da tutti negli ultimi 3 mesi. Ci sono problemi relativi a carte e regole e problemi contrattuali che si devono risolvere. La burocrazia si deve tenere sotto controllo. In amore c’è una carica in più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Lo Scorpione deve fare un po’ di conti. Per non andare in escandescenza serve pazienza che si ha ma solo in modo parziale. Ci sono giorni in cui vince il segno d’acqua che è in voi. Con Marte che governa si vive di impeto.

Oroscopo Capricorno: Il Capricorno regola le emozioni e non dà nell’occhio, al segno piace anche costruire e di queste persone ce ne sono tante. Dopo una storia finita male cambiare e dare fiducia non è facile per il segno. Consigliamo ottimismo in amore.



