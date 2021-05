Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 27 maggio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Cancro ci sono in vista piccoli miglioramenti che possono essere di natura lavorativa, le emozioni contano tantissimo perché adesso Venere è ancora nel segno zodiacale dei Gemelli ma entrerà nel segno del Cancro a partire dal 2 giugno, quindi si prospetta un bel cielo per le emozioni. Ciò che nasce ora potrebbe diventare importantissimo tra quattro settimane.

Paolo Fox, Oroscopo oggi 27 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Per quanto riguarda lo Scorpione? Secondo l‘Oroscopo di Paolo Fox dopo un’inizio di settimana un po’ pesante le stelle dicono che ci sono ancora degli inganni da superare, ma il peggio è passato e le difficoltà maggiori sono state superate. Sarà importante sbloccare una questione legale, Giove anticipa i tempi e aiuta tutti coloro che hanno bisogno di concludere un accordo. Importante anche non lasciarsi scappare nessuna occasione neanche in amore che da tiepido può diventare bollente entro la fine di giugno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: c’è una ricerca di una serenità da ritrovare che dura da qualche tempo, però non si riesce ad ottenerla. C’è chi è indeciso tra due storie, chi non ce la fa più a vivere una determinata relazione ma non ha il coraggio di ammetterlo, chi semplicemente è in attesa di eventi: dunque il cuore non è molto appagato e dal punto di vista lavorativo i risultati ultimamente sono stati un po’ scarsi. Buone notizie per chi ha una causa in corso perché questo Giove attivo permetterà di recuperare, grazie alla sorta di comparsata che farà questo pianeta nel segno, per poi tornare attivo dalla fine di dicembre e poi per tutto il 2022. Ora sarà giusto iniziare a muoversi in vista del prossimo anno e mezzo, fare delle scelte che riguarderanno il prossimo autunno e l’anno successivo, diverse novità sono dietro l’angolo.

Paolo Fox, Oroscopo oggi 27 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

© RIPRODUZIONE RISERVATA