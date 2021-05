Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 27 maggio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: c’è un grande cielo che porterà risultati importanti, emozioni che contano e soprattutto in questo periodo c’è una grande voglia di dare attenzione ai sentimenti. Per qualcuno è arrivato il momento di vivere un’ascesa nella propria professione, un po’ di stanchezza è normale e i Gemelli per la loro tendenza a restare continuamente attivi hanno raramente giornate tranquille. Alcune collaborazioni cambieranno, sabato e domenica ci saranno stelle buone per i sentimenti.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox è necessario non perdere di vista le occasioni potenzialmente utili per rimettersi in gioco. Questo perché Venere annuncia novità per tutti coloro che hanno rimandato un evento importante, questo può essere l’anno utile per sposarsi o fare un figlio, naturalmente considerando le possibilità economiche e la forza fisica e tutti gli aspetti necessari. In generale da qui all’estate arriveranno conferme importanti, la Bilancia è nella lista dei segni che possono sperare di avere qualcosa di più.

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: c’è grande voglia di rimettersi in gioco e questa situazione astrologica è molto potente. Il fine settimana passato è stato molto interessante e lo sarà anche il prossimo, questa Luna utile aiuterà a superare un piccolo fastidio e a dare spazio a nuovi progetti. Cielo favorevole per innamorarsi e chissà che qualcuno non si innamori di qualche Acquario, bisognerà però fare attenzione a non ricoprire sempre il ruolo del bastian contrario, soprattutto se sarà necessario fare delle scelte che riguardano la vita lavorativa.

