Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 maggio 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: il venerdì

Andiamo a scoprire le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario: come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele l’Oroscopo Paolo Fox racconta quello che c’è da aspettarsi per questi segni nella giornata di venerdì 27 maggio 2022.

Oroscopo Paolo Fox: il venerdì della Bilancia

Bilancia: Ogni tanto hai bisogno di una pacca sulla spalla, proprio tu che di solito incoraggi gli altri e sei molto generoso. Ti sei ritrovato a vivere delle situazioni poco appaganti. Chissà in quanti si chiedono: “Ma io ho fatto tanto per le persone a cui voglio bene e ora che ho bisogno di aiuto io, sono tutti un po’ lontani”. Non parlo delle persone della tua famiglia, ma magari a livello di amicizie. Tuttavia, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox, proprio perché hai capito, grazie ai fastidi e ai problemi degli ultimi mesi, quanto sia importante vivere bene, adesso, a maggior ragione, dovresti combattere contro questo Giove opposto che vorrebbe portarti un po’ di ansia. Riallaccia i rapporti che hai interrotto, cerca di fare pace, perché a volte non conviene rovinarsi la vita per dei battibecchi futili.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 maggio 2022/ Cancro, Leone, Vergine: cosa c'è da sapere

Previsioni su Scorpione e Sagittario dell’oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Se è quello giusto, il partner, si potranno condividere progetti, anche di lavoro. Non escludo che ci siano dei nati Scorpione che hanno in mente di proporre al partner di fare qualcosa di bello. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo venerdì non mi piace molto a livello fisico, perché ti senti forse un po’ sottotono e provato. Questa particolare agitazione può provocare piccoli inconvenienti tipici delle distrazioni: attenzione a fastidi muscolari! La cautela è d’obbligo. Cercate di mantenere la calma, in tutte le situazioni, e una giornata migliore sarà domenica.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 maggio 2022/ Tutto su Ariete, Toro e Gemelli

Sagittario: Spero che nel vostro cuore ci sia già un riferimento, perché se è così, allora non basta l’oroscopo, ci vuole un po’ di passione in più e si va avanti. Questo è un anno buono per chi vuole sposarsi o convivere. I giovani in cerca di occupazione vivranno momenti di agitazione, ma in questo senso è favorevole! L’unico consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox è di non esporti troppo con le spese, ma questo fine settimana impone un’esposizione maggiore in amore.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox weekend 28-29 maggio/ Gemelli in ripresa, Cancro polemico...

© RIPRODUZIONE RISERVATA