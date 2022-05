Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 maggio 2022/ Cancro, Leone, Vergine: cosa c’è da sapere

Arrivati a venerdì 27 maggio 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Cancro, Leone e Vergine.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il venerdì del Cancro

Cancro: Piano piano si risale la china: questo fine settimana mi sembra un po’ più interessante. Certo che se hai avuto dei problemi personali, fisici, ora devi cercare di affrontarli e stare un po’ meglio, ma è possibile? Attorno a te ci sono mille tensioni e forse alcuni problemi non li hai cercati, ma sono piovuti dal cielo. A parere dell’Oroscopo Paolo Fox è diverso è il discorso di quelli che lavorano tanto, poi vanno a casa e devono fare tante altre cose, hanno delle responsabilità con i figli. Insomma stai vivendo davvero un periodo sotto torchio: attenzione.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Leone e Vergine

Leone: Questo fine settimana inizia in maniera un po’ sbagliata, avverte l’Oroscopo Paolo Fox, perché è un venerdì strano ma poi si recupera. Se vi propongono un nuovo progetto per la seconda parte di questo anno, accettate! Giove è favorevole, perché dopo un periodo di chiusura, è già arrivata un’occasione. Per esempio, quelli che hanno la possibilità di farsi notare e lavorano grazie ai consensi, da un paio di settimane hanno notato che qualcosa si muove. Lo dicevo di non temere e che anche se siete stati retrocessi sareste ritornati in prima fila: è arrivato il momento di farsi valere! Ok per nuovi ingaggi e incarichi. Per colpa della dissonanza di Saturno, purtroppo ancora opposto, bisogna fare attenzione agli investimenti e, soprattutto oggi e domani, spese di troppo potranno esserci.

Vergine: Non è detto che in questo periodo tu debba per forza pensare solo al lavoro, anzi! Bisogna dare spazi a nuovi progetti, però l’amore dev’essere revisionato. L’Oroscopo Paolo Fox si rivolge soprattutto a chi è solo da molto tempo: forse voi avete maturato un atteggiamento diffidente nei confronti dei sentimenti. Il mese top, per l’amore, sarà quello di luglio. Quindi, da questa giornata di maggio e per tutto giugno dovreste intensificare i rapporti. Per chi è già sposato, questo è un momento di maggiore tranquillità. Controllate sempre ricevute e obblighi fiscali.

