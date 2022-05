Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 maggio 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni per la giornata di venerdì 27 maggio 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricornio

Capricorno: Finalmente un fine settimana che parte un po’ meglio, vista l’agitazione degli ultimi giorni, soprattutto giovedì. Devi risolvere questioni delicate dal punto di vista personale, poi, dipende dall’età, ma c’è chi deve risolvere un problema legale, amministrativo, c’è chi è in attesa di una riconferma. Anche chi vuole cambiare lavoro, da tanti anni, o magari si trova in una buona situazione ma vorrebbe variarla, adesso è un po’ sotto pressione. Consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox al Capricorno: non lasciare il certo per l’incerto, perché, con Giove dissonante, non è il caso di fare il passo più lungo della gamba.

Cosa attende Acquario e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Questo venerdì è sotto pressione, avvisa l’Oroscopo Paolo Fox: sembra quasi che tu sia scontento, infastidito o affaticato. È importante adesso cercare di staccarsi dalle preoccupazioni, provare a vivere in maniera più serena il tuo futuro: troppa emotività! Le stelle non possono sbloccare l’emotività, ma indicano la strada verso la serenità. Coltiva il tuo benessere con più attenzione e ricorda che domenica avrai una marcia in più.

Pesci: Questa è una giornata migliore di quella di ieri, però ogni tanto tornano delle piccole perplessità. Alcune persone attorno a te sono poco chiare. Dall’anno scorso hai forse cambiato riferimenti o c’è stata anche una delusione, però a volte è meglio sapere che una persona non è quello che uno si immagina, piuttosto che continuare a vivere nell’inganno. Il nodo cruciale secondo l’Oroscopo Paolo Fox, soprattutto per le coppie di vecchia data, è anche l’aspetto intimo della relazione: se manca il sesso, bisogna ricominciare a farlo, anche con un fine, come per esempio fare un figlio. Questo fine settimana ci sarà un po’ di stanchezza, ma ci sarà un recupero domenica. Dovrai parlare di questioni importanti in famiglia.

