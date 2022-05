Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 maggio 2022/ Tutto su Ariete, Toro e Gemelli

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a venerdì 27 maggio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per l’Ariete

Ariete: Non escludo che questo fine settimana comporti un piccolo nodo da sciogliere. Resta sempre un oroscopo importante, però, tra venerdì e sabato, c’è chi vorrà mettere in chiaro alcune cose, anche perché l’Ariete adesso non perdona. È talmente forte la pressione dei pianeti, che secondo l’Oroscopo Paolo Fox sarà anche più facile alzare la voce, per chiarire quello che non ti sta bene: certamente non ti fai “mettere i piedi in testa”. Bella la giornata di domenica, ma venerdì e sabato sono un po’ sottotono.

Toro e Gemelli, che venerdì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Raccomando ai Toro di non perdere le staffe, perché voi avete una grande pazienza, ma a furia di ripetere sempre le stesse cose, rischiate di sbagliare. Chi ha fatto una grande scelta, come per esempio convivere o sposarsi, ogni tanto ha dei ripensamenti, ma alla fine cederà. Tu stesso potresti fare presente qualche mancanza al partner, in questo fine settimana. Domenica andrà meglio, l’Oroscopo Paolo Fox segnala una ripresa per il segno a partire dall’inizio della prossima settimana.

Gemelli: Questo è un cielo che porta molto vigore. L’Oroscopo Paolo Fox non esclude che questo momento sia di grande entusiasmo per quelli che vivono una bella storia. Qualche spesa di troppo da sanare c’è, Ci saranno, in generale, meno incertezze su quello che devi fare per il tuo futuro. Entro la fine del mese di settembre, al massimo, bisogna decidersi se c’è un problema di casa. Saturno e Giove in buon aspetto aiutano a fare qualcosa di più.

