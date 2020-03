Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 marzo 2020/ Bilancia e Toro top, Gemelli lavoro e amore…

L’oroscopo di Paolo Fox ci arriva dalle frequenze radio di LatteMiele, come ogni giorno anche oggi 27 marzo 2020. Andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. Il Toro ha una grandissima energia in questo periodo. Nonostante siamo obbligatorio rimanere a casa in questo periodo c’è la grande volontà di progettare qualcosa di importante soprattutto in vista dell’estate. La Bilancia vede risvegliarsi in questo periodo le emozioni. La possibilità di stare così a lungo fermi fa capire come il nucleo familiare sia veramente la base di tutto. Chi non ce l’ha è chiaro che vorrà presto costruirselo. Il cuore dei Pesci in questo momento ha grandissima forza e si può spingere anche oltre gli ostacoli. Le previsioni parlano di un cielo davvero interessante che può regalare delle sorprese in vista del futuro. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane quando qualcosa si potrebbe smuovere.

LAVORO – Ecco cosa ha detto nell’oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda il campo del lavoro. L’Ariete vive un momento di forte tensione. Più di altri segni questi è in difficoltà nel non potersi muovere e di rimanere isolati. Ci sono molti rinvii che non fanno che aumentare il nervosismo. I cambiamenti professionali per il Cancro non sono stati assolutamente proficui in questo momento. Si vive un disagio non facile però c’è anche la forza per reagire. Quando la Vergine non riesce a fare qualcosa che programma a lungo termine potrebbe avere delle conseguenze non facilissime. Spesso la passione si mette in secondo piano rispetto al lavoro, va bene per ovvi motivi ma non si deve assolutamente esagerare perché il rischio è di tirare una corda che si potrebbe strappare. Il Capricorno vive un momento di forte riflessione che potrebbe portare a una crescita sotto diversi punti di vista interessanti.

AMORE – Concludiamo ora lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con l’amore. Per l’Ariete i sentimenti sembrano davvero pronti a una svolta davvero interessante. Il mese d’aprile potrebbe regalare delle ottime risposte, staremo a vedere in che modo. I Gemelli sono molto spesso attratti dall’incertezza e proprio per questo piacciono le persone sfuggenti con la possibilità anche di trovarsi a vivere delle difficoltà. C’è sempre una dualità di azione con da una parte la volontà di non essere coinvolti e dall’altra la ricerca di qualcosa di importante verso il futuro. Venere poi da aprile sarà nel segno e questo è un segnale interessante. Per il Leone questa è una situazione particolare per i sentimenti. L’unico problema è che si fa davvero tanto per tutte le persone che si hanno vicine, ma molto spesso non si vede un ritorno o la riconoscenza che si meriterebbe.



