Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 marzo 2020/ Classifica: Ariete e Vergine flop

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 27 marzo 2020: Ariete, Vergine e Capricorno segni perdenti

L’oroscopo di Paolo Fox ci permette di sottolineare quali sono i segni perdenti per la giornata di oggi 27 marzo 2020. L’Ariete non si può muovere ed è isolato come tutti in questo periodo, ciò è difficile da sopportare, ma ogni tanto uno stop dalle solite attività è importante ed utile per capire. Saturno ora è dissonante ma non ci si deve intristire, si deve cercare di superare una fase che per i sentimenti almeno è in recupero da aprile. La Vergine quando non si riesce a mettere nero su bianco cosa fare per il futuro ci si rattrista un po’. Non bisogna chiedere chiarezza a chi non si può permettere di darla. In questi giorni avete bisogno di avere persone solide accanto e programmare al meglio quello che sarà. Le complicazioni però ci sono. Se avete avuto già delle gratifiche potranno arrivarne anche altre. In amore considerate il sentimento in second’ordine rispetto al lavoro. Il Capricorno ha una situazione complessa in piedi da sbrogliare, non si riesce a rimanere tranquilli. Questo sarà un fine settimana in cui è utile capire. Si è molto riflessivi e pronti a portare tutto a segno.

Leone, Gemelli e Acquario segni in fase di stallo

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni in fase di stallo. Il Leone ha una situazione particolare per quanto riguarda il cuore, ma spesso non si vede ricambiato con la stessa moneta, di fronte a persone che sono un ostacolo più che un aiuto. Presto si potrebbero dunque rivedere alcune storie d’amore. I Gemelli in amore sono attratti dalle persone poco chiare. Nonostante piaccia questa instabilità come segno d’aria a volte si cerca una zavorra. Il rischio è quello di ritrovarsi in una relazione a chiedere ben di più di quanto questa possa dare e abbia già messo in conto dall’inizio di dare. L’Acquario ha giornate molto faticose in questo periodo e ci sono delle rivoluzioni sul lavoro. Era stato in previsione perché da febbraio e marzo era messa in conto la necessità anche di cambiare percorso di vita. I cambiamenti sono evidenti. In amore si recupera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA