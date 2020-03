Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 marzo 2020/ Scorpione, Pesci, Leone e…

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 27 marzo 2020: Scorpione e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare nel dettaglio quanto detto a LatteMiele segno per segno, partendo da Scorpione e Pesci.

Scorpione: ci si sente polemici frutto di Venere opposta. E’ un periodo valido per parlare di amore in vista di aprile che darà una marcia in più. Se una storia non va forse è meglio aspettare prima di prendere delle decisioni. L’imminente transito di Saturno dissonante può far pensare di cambiare lavoro. Pesci: se il cuore ha un grande momento di forza si deve sfruttarlo, attenzione agli abbagli. Si tende a illudersi o magari a vivere una relazione in maniera più stabile di quello che è davvero. Si deve mettere l’accento sui nuovi rapporti che andranno a modificarsi. Tra aprile e giugno tutte le situazioni incerte devono essere esplorate. Persone arriveranno in aiuto.

Oroscopo per Capricorno e Leone, che giornata sarà?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox andando a riflettere sui segni di Capricorno e Leone.

Capricorno: momento conflittuale per le relazioni. Il weekend è utile per mettere i puntini sulle i. Tutte le emozioni valgono e vanno portate avanti. Questo è un venerdì di riflessione. Leone: situazione particolare per i sentimenti. Si fa tanto per tutti, ma non c’è molta riconoscenza. Saturno sta per andare in opposizione. Tra la fine di marzo e la metà di aprile molti si chiederanno se si stanno facendo le cose giuste. C’è un po’ di tensione in amore il consiglio è di tenere i denti stretti almeno fino a inizio aprile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA