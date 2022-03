Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2022: Ariete, Leone e Sagittario

Domenica con l’appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Come andrà questa giornata per i 12 segni zodiacali? Come di consueto ce lo dice l’astrologo nella sua rubrica sui canali di Radio Latte Miele. Scopriamo come andranno l’amore, la salute, la fortuna in questa nuova domenica di primavera. Cosa succederà ad Ariete, Leone e Sagittario?

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, tante idee

Ariete, in questo momento sono tante le idee nella vostra testa. Negli ultimi tempi molti di voi potrebbero aver subito un periodo di smarrimento, il che è normale: nel corso della vita capitano momenti del genere. La serenità è però vicina: trovarsi nella condizione attuale permette di concentrarsi maggiormente sugli scopi della propria vita, come spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Se avete intenzione di liberarvi di un peso, questo è il momento giusto: fatelo e ripartite più leggeri.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, la domenica

Caro Leone, si prospetta una giornata un po’ strana. In questo periodo forse avete poca voglia di accettare proposte intraprendenti e dunque vi sentite un po’ giù. Dal punto di vista sentimentale siete un po’ freddi a causa di alcune preoccupazioni e dubbi, che potrebbero creare degli ostacoli non da poco. L’Oroscopo Paolo Fox dice che se avete apportato cambiamenti radicali da maggio avrete finalmente i risultati.

Sagittario, il futuro sembra radioso e l’energia cresce di giorno in giorno: siete in un ottimo momento e il vostro umore brilla proprio come voi. Il ritorno di Mercurio per questa domenica conferisce grande forza al vostro segno, ma non è niente: il grosso delle occasioni sono previste per il mese di maggio con l’arrivo di Giove nel segno! L’Oroscopo Paolo Fox dice: iniziate a lavorare sui prossimi progetti già da ora.

