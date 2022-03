Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: i pianeti…

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2022: Bilancia, Gemelli, Acquario

Eccoci con un nuovo appuntamento con le stelle. Come sarà questa domenica per i 12 segni zodiacali? Chi può dircelo se non il nostro Paolo Fox nel suo Oroscopo? Ai microfoni di Radio Latte Miele, l’astrologo ha previsto come andrà la giornata per i vari segni. Scopriamo qui quelli di aria. Gemelli, Bilancia e Acquario: tutto sulla vostra domenica 27 marzo.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, in amore il dialogo aiuta

Gemelli, in questi giorni Mercurio è favorevole e lo sarà fino alla seconda metà di aprile. Questo pianeta – dice l’Oroscopo Paolo Fox – sarà fondamentale per analizzare alcune questioni di lavoro e affrontarle al meglio. Se dal punto di vista sentimentale siete sotto accusa, è il momento di parlare: il dialogo può aiutare. Cercate di stare più vicino a qualcuno che in famiglia vive un periodo delicato.

Bilancia e Acquario, quali sono i segni al top di Oroscopo Paolo Fox

Bilancia, le stelle sono positive per questa domenica: vi attendono cose belle. Dal punto di vista lavorativo, fate attenzione agli accordi in bilico da chiudere entro fine aprile. I sentimenti tornano centrali in questa giornata così come la cura della forma fisica: vi verrà voglia di fare lunghe passeggiate all’aperto e di prendervi cura di voi stessi. L’Oroscopo Paolo Fox consiglia: se qualcosa non va agite il prima possibile.

Acquario, siete alla ricerca di soluzioni importanti e la luna nel segno può dare una grande mano ad affrontare i problemi, anche quelli che sembrano insormontabili. La voglia di andare oltre certe situazioni è importante e il futuro promette bene. L’Oroscopo Paolo Fox dice che al momento le relazioni sentimentali sono favorite grazie… Anche al vostro fascino!

