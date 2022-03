Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 marzo 2022/ La domenica di Cancro, Scorpione e Pesci

Una nuova domenica è appena cominciata. Sarà all’insegna del relax, della famiglia, dell’amore, del lavoro o del divertimento? Qualunque sia il progetto per la giornata, scopriamo insieme come andrà per i 12 segni zodiacali. Ce lo dice infatti l’Oroscopo Paolo Fox attraverso i microfoni di Radio Latte Miele. Qui tutto su Cancro, Scorpione e Pesci, segni di acqua.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, l’amore…

Cancro, questa domenica senza la luna opposta indica buone cose: seguite la passione e le pulsioni amorose, non ve ne pentirete. Le crisi infatti sono lontane, per cui cimentarsi in nuove esperienze può essere la scelta giusta e il vostro coraggio, in questo momento, può ripagare. Il mese di aprile sarà fondamentale per una svolta sotto diversi punti di vista, soprattutto professionale: lo dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Scorpione e Pesci scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione, la vostra sarà una domenica leggermente strana. L’Oroscopo Paolo Fox vi dà un consiglio: fate in modo che alcune tensioni non ritornino proprio in questo periodo, potrebbero complicare inutilmente tutto. Cercate di dare maggiore ascolto alle vostre idee e soprattutto concedetevi il giusto relax, che potrebbe aiutarvi in una giornata non proprio semplice.

Pesci, se il vostro sentire è in contrasto con alcuni cambiamenti significa che il momento di agire e cambiare le carte in tavola è arrivato. I problemi del passato non devono essere motivo di inerzia: a volte vi lasciate spaventare dalle cose e non andate avanti. È necessario affrontare le occasioni del futuro e per farlo aprite il vostro cuore e la vostra mente, cercando sempre il meglio. La verità deve essere sempre centrale così come la positività: parola di Paolo Fox e del suo Oroscopo!

