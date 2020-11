Oroscopo Paolo Fox oggi 27 novembre 2020/ Ariete, Acquario, Sagittario…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Acquario, Sagittario e Toro

Diamo uno sguardo alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 27 novembre 2020, trasmesse da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: c’è una discreta energia, si deve essere contenti che il mese è finito verso un dicembre progressivamente più forte. La tendenza a sfidare il pericolo e a creare delle polemiche e trovarsi in mezzo a qualche problema è costante. Anche se andiamo incontro a un periodo migliore ci vuole accortezza. Acquario: si stanno per fare delle scelte importanti. Le persone che hanno oltre i 30 anni possono decidere per delle novità. Questo è un bel cielo con potenzialità. Si deve fare chiarezza. Se c’è una cosa che è latitante in questo periodo è la situazione sentimentale, sia che si viva una storia nuova sia che si debba risolvere un annoso problema che riguarda una vita amorosa travagliata.

Sagittario: il segno ha bisogno di energia perché ne spende anche tanta. Quando si dice che le persone che stanno attorno devono essere contente di frequentare il segno è così. Si è molto altruisti e non si trascinano situazioni inutilmente. Questo in amore fa passare il segno come egoista. Toro: si è in una condizione particolare, i rapporti d’amore che vanno avanti da tempo non sono in discussione. Se ci sono state distanze si devono cercare di colmarle. In questi giorni chi vive un nuovo amore si sente messo alla prova. Se c’è una cosa che si detesta è non avere certezze.

Oroscopo di Paolo Fox: Gemelli, Vergine, Leone e Cancro

Gemelli: si può chiudere la settimana meglio di come è partita. Non si deve disperare col segno che è forte e domina la scena. C’è un’occasione in più per riprendersi, ma ora è tutto nebbioso e incerto, questo porta preoccupazione. In amore è necessario chiarire quanto non va. Il segno ha pronta una nuova vita. Chi non sta bene nel ruolo e vuole iniziare qualcosa di importante è in partenza per nuovi lidi. Vergine: segno protetto in una settimana in cui inizialmente non si è mantenuta la rotta. Grazie allo spirito di sacrificio e la forza si è andato meglio degli altri.

Leone: si devono fare due conti, settimana complicata anche dal punto di vista economico. Ci saranno troppe spese. Si tende ad essere sottovalutati. Possono nascere polemiche per motivi un po’ futili. Cancro: giornata interessante con la possibilità di esplorare sé stessi. Si è maggiormente sinceri. Quanto si tollerava ora non si tollera più. Questo può agitare periodo e rapporti messi in crisi. Aiuta chi è stato messo in crisi.

Bilancia, Pesci, Capricorno e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Bilancia: si sta facendo il conto alla rovescia, gli ultimi giorni di dicembre sarà di sblocco poi a febbraio arriverà il rilancio. A livello di famiglia e amore è utile. Addirittura il 2021 potrà essere un anno fertile. Il segno sarà tra i protagonisti. Pesci: giornata con dei dubbi. Nonostante Venere favorevole risponda dal punto di vista dell’amore non c’è tranquillità. Si deve distinguere tra chi è in coppia e ha bisogno di conferme e chi ha avuto un problema serio e cerca delle conferme. In questa serie di tensioni si deve cercare dentro di sé la risposta.

Capricorno: sono giornate importanti quelle che arrivano anche se non manca la fatica. Ogni cosa deve essere conquistata con grande sforzo. Si faranno presto delle verifiche, molti sono stati bene quest’anno con successi importanti. Scorpione: negli ultimi tempi ci sono state troppe divergenze, Venere è molto influente. È come se in questo periodo ci siano dei contrasti. Ultimamente si cerca confidenza perduta. Con Acquario, Leone e Toro possono nascere tensioni alte.



