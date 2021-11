Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 27 novembre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: hai bisogno sempre di vivere al limite della follia. Urano rappresenta questo segno, che è anche elettrico; infatti, molti sentono una strana scossa dentro che ogni tanto si fa sentire e porta contro le abitudini e ciò che è ripetitivo, quindi c’è il desiderio di allontanarsi da uffici e strutture che non corrispondono più ai propri ideali o di rinnovare il proprio lavoro. Chi a settembre ha iniziato una nuova attività si sente soddisfatto, ma deve cambiare. Attenzione ai soldi. L’amore è neutrale, ma le conoscenze che si fanno adesso sono importanti per il prossimo anno.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. C’è bisogno di relax anche in amore, in quanto alcuni rapporti non sono chiari. Chi ha giocato con trasgressione, forse se n’è pentito, quindi devi essere corretto adesso. Invochi correttezza in amore. Adesso stai dicendo tutto quello che pensi, al contrario di prima, che per quieto vivere non facevi. Entro primavera chiuderai situazioni inutili. Confida i tuoi problemi a una persona vicina.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Questo sabato c’è un po’ di nervosismo, perché a volte accumuli la tensione e fai troppe cose. Ci sono più risorse da sfruttare: la giornata di domenica è bella, ma oggi e domani evita conflitti e non creare confusione. Per fare troppo, si rischia di sbagliare e di fare male.

