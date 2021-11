Oroscopo Paolo Fox oggi 27 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si palesa nuovamente l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, sabato 27 novembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “La capacità d’azione non manca, anche quando devi superare una sfida. Paradossalmente trovi stimoli nel lavoro quando devi eguagliare o superare una persona. Molti nati sotto questo segno hanno come riferimento un personaggio che si deve superare. I ragazzi che si devono rimettere in pista devono avere dei riferimenti utili per il futuro, devono alzare l’asticella. Ci sono dei traguardi che possono essere raggiunti con fatica. Attenzione all’amore, perché sei preso da altre cose”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Se c’è qualcosa che non va, forse è colpa dell’ambiente: questo è il segno degli spostamenti fantasiosi. Il Sagittario sogna, perché i luoghi che gli piacciono sono nella tua mente. In questo weekend è importante trovare comprensione in amore.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Vivi un fine settimana di riflessione, devi trovare serenità. Sei combattente e quando hai difficoltà ti metti in testa di superarle. Se ti sei messo nelle mani di un avvocato o un commercialista per risolvere un problema, meglio così, perché non puoi fare tutto da solo. In amore ci vuole molta pazienza: le coppie più in crisi dovranno stare attente fino al prossimo anno o forse c’è una preoccupazione da superare. I nuovi amori nascono al rallentatore.

