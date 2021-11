Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 27 novembre 2021?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Weekend in crescita, rapporti sereni. Se ti impegni di meno in amore e noti che le cose vanno meglio, puoi diventare superficiale. Non sperare nell’aiuto degli altri, perché forse dovresti rimboccarti le maniche per fare da solo e potresti lagnarti”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: questa Venere opposta sta agendo, in quanto a volte ti senti polemico nei confronti di tutti, non solo per l’amore, ma anche per il lavoro, dove potresti reclamare poiché qualcosa non va bene, perché secondo te non c’è giustizia nei tuoi confronti. Chi desidera vivere un nuovo amore, invece, deve dare tempo al tempo e non lasciare il certo per l’incerto.

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “In questi due giorni devi tirare il freno a mano e non essere pensieroso. Non si può governare la mente, però ogni tanto è facile distrarla. Ottimo cielo per gli incontri occasionali. Se non ottieni qualcosa ora, chiedila e l’avrai a gennaio, sempre se è compatibile con il tuo curriculum e le tue esperienze. Eventuali questioni legali si possono risolvere entro poco. Non dimenticare l’amore, a meno che non ti abbia fatto del male e quindi bisogna iniziare una nuova storia. Le stelle sono con te”.

