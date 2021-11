Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 novembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo sabato non può prendere il via facendo meno delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 27 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: in questo fine settimana si recuperano energia e voglia di stare con gli altri, sono le giornate ideali per fare delle richieste. Attenzioni alle questioni legali: se c’è un contratto o un accordo da sottoscrivere, vai avanti entro dicembre, perché poi l’anno prossimo sarà più confuso. Chi non ha un amore forse è troppo pudico o si mette in un angolo. Devi lasciarti andare.

Spazio ora al Capricorno: recupero netto, forse potresti trovare l’amore, anche se non sei il tipo che ama sollevare polveroni. Magari tu vorresti parlare in maniera limpida. Se pensi che ci sia una persona che non sta rispettando un patto, potresti anche alzare la voce. Ottimi gli incontri, recupero emotivo utile.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Sei molto forte a livello sentimentale. Quando abbiamo una Venere favorevole, non è per forza che un single trova l’amore della vita, ma può vivere dei momenti d’amore. Le coppie che non vanno d’accordo adesso riescono a programmare un distacco senza soffrire; le cose si aggiustano. Luna e Venere favorevole per questo weekend che porta saggezza.

