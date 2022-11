Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 novembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

La settimana è arrivata a sabato 27 novembre 2022, è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox tramite le previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete e Toro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Ariete. Come ieri, anche oggi devo invitarti a fare tutto con calma e a dare spazio a progetti che vale la pena di portare avanti. Lo so che sei un po’ agitato, perché ogni giorno ce n’è una. Tornano in primo piano le esigenze di casa. Il 2023, ormai alle porte, sarà un anno di grande interesse: le stelle premiano le relazioni. Bisogna rimboccarsi le maniche per impostare al meglio un anno importante. Giove riparte attivo nel segno dal 20 dicembre, ma da qui ad allora si può fare tanto.

Cari Toro ogni tanto, non solo amate staccare la spina e concedervi un po’ di relax, ma vi piace anche essere amati. Questo è il punto nevralgico della situazione, perché le prime due settimane di novembre sono state sottotono. Certo che il Toro è paziente, ma fino a un certo punto: se vede che una persona non è più la stessa e non ci sono più garanzie in un rapporto, dopo un po’ so stanca. Bisognerebbe verificare una tenuta sentimentale e chi ha chiuso una storia non ci pensa più. Mi piace molto il mese di dicembre, perché dal 6 avremo delle stelle molto importanti. Giove inizierà un transito molto bello nella primavera del 2023, quindi molte delle idee che attualmente stai portando avanti, saranno sviluppabili in quel periodo. Non bisogna quindi scoraggiarsi, anche se ci sono state delle chiusure.

Oroscopo Paolo Fox 27 novembre 2022: la Luna di Gemelli e Cancro

Per i Gemelli possiamo dire che gli ultimi dieci giorni, per qualcuno, sono da dimenticare? In certi casi ci sono stati solo dei ritardi, ma in altri dei veri e propri attacchi frontali. Bisogna capire se hai ragione o torto: è inutile reagire con orgoglio se hai fatto, anche involontariamente, qualcosa di sbagliato. Se pensi però di avere ragione, devi uscire a testa alta da una situazione problematica. Di solito, quando ci sono delle opposizioni planetarie, la cosa migliore da fare è stare a guardare. Ci vuole più sincerità nei confronti degli altri.



Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Cancro c’è una certa confusione nell’aria. Alcune persone rischiano di diventare malinconiche, in questi due giorni, o magari sono semplicemente stanche, perché magari hanno dato tanto per un lavoro, una prova o un esame, e naturalmente sono arrivate un po’ esauste all’appuntamento con il weekend. Comunque, questa è una giornata in cui si può recuperare. Consiglio di non gettarsi in inutili polemiche. Ci sarà presto un premio.











