Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova per questo sabato 27 novembre 2022, con le previsioni dell’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Per il Leone è molto difficile non rimanere attratti da una persona Leone, in questo momento. Non solo perché il Leone sa come attirare l’attenzione, ma anche perché abbiamo Mercurio, Venere e Sole: tutti in buon aspetto. Quindi anche quelli che all’inizio di novembre hanno vissuto con grande difficoltà problemi o hanno riscontrato dei ritardi, ora vanno avanti. Poi il Leone è dotato di una grandissima dose di orgoglio e non vuole darla vinta a nessuno. Se c’è un problema irrisolvibile, la miglior cosa da fare è voltare pagina e dedicarsi ad altro. Bello questo cielo per l’amore: se qualcosa non va, si può dire addio senza soffrire, ma se funziona, si può potenziare.





Cara Vergine. Questa settimana per te è stata un po’ pesante, secondo le stelle. Nella migliore delle ipotesi, non è successo nulla e magari ti sei annoiato, nella peggiore, è probabile che tu sia coinvolto da una certa agitazione che riguarda un problema personale, fisico. Insomma, devi affrontare una situazione un po’ spinosa. Il lavoro ha bisogno di essere rivisto e non tutto potrà essere deciso adesso ma, come per altri segni, anche per te dal 6 dicembre se ne riparla e poi il prossimo sarà un anno di chiusure di tutto ciò che non ti piace, a favore di ciò che ti interessa.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia, un po’ di coccole, un po’ di amore: ecco cosa manca in questo momento! Alcuni addirittura si sono sentiti traditi da una persona a cui avevano dato tanta fiducia, ma attenzione: questo è un picco raggiunto, perché se guardo le stelle dell’estate scorsa, ritengo che molti Bilancia, da diversi mesi, siano un po’ preoccupati, ma soprattutto stanno cercando di capire chi è davvero amico e chi non lo è. In realtà, questo è un momento in cui ci si sente un po’ soli ad affrontare alcuni problemi. Sappiamo poi che spesso la Bilancia ha degli atteggiamento un po’ teatrali ed eclatanti nel manifestare il proprio dissenso e i propri sentimenti: non bisogna cercare di attrarre gli altri facendo le vittime, perché non credo che questo sia un atteggiamento giusto. Bisogna mostrarsi forti! Se c’è una cosa che la Bilancia sta riscontrando, da diverse settimane, è proprio una grande crescita interiore e la volontà di reagire, con grande energia, a tutte le provocazioni vissute.

Caro Scorpione. Con questo cielo fare scelte è più semplice. Lo Scorpione è un segno che fa lavorare molto la mente ed è anche un po’ spietato nelle critiche, anche nei confronti di se stesso. Per i cuori solitari, favoriti gli incontri e io spero che all’inizio di novembre ci sia già stata un’emozione. Le relazioni che nascono adesso non sono controllabili: chi inizia un nuovo amore, non deve pensare che lo governerà e potrà fare come vuole. Sapete come siete fatti: iniziate per gioco, ma poi diventate gelosi, vi appassionate e di fatto non riuscite a vivere relazioni part-time facilmente. In certe coppie ci vorrà chiarezza.











